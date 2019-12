Brandstiftung in Lauterbach : Polizei sucht nach Autobrand Zeugen der Straftat

Völklingen-Lauterbach Die Polizei in Völklingen will wissen, wer in der Nacht zum Sonntag in der Lauterbacher Hauptstraße einen grauen Suzuki angezündet hat. Der Täter zerschlug ein Fenster, schüttete einen Brandbeschleuniger ins Innere und zündete ihn an.

Das Feuer beschädigte die Innenausstattung. Der Besitzer entdeckte den Schaden am nächsten Morgen. Die Polizei schätzt ihn auf 10 000 Euro.