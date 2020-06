Metalltür beschädigt : Einbruch in Völklinger Schule

Die Völklinger Polizei bittet um Hinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Völklingen Ein Unbekannter ist zwischen Freitag, 16.45 Uhr, und Samstag, 15.35 Uhr, in den Neubau der Gemeinschaftsschule in der Heinestraße in Völklingen eingebrochen. Der Täter beschädigte eine Metalltür mit Fußtritten.

Der Rahmen riss aus der Verankerung. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.