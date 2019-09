Kriminalität : Polizei: Wer sah die Gaststätteneinbrecher?

Die Polizei will herausfinden, wer am Mittwoch, 18. September, zwischen 5 Uhr und 7.15 Uhr in eine Gaststätte in der Völklinger Hirtenstraße eingebrochen ist. Der oder die Täter stiegen durch ein aufgebrochenes Fenster ein, knackten einen Automaten und stahlen einen Laptop.

