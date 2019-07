Autofahrerin gerät mehrfach in Gegenverkehr : Polizei stoppt Frau mit 1,9 Promille

Völklingen Eine 51-jährige Frau wurde Sonntagabend von der Polizei mit 1,9 Promille gestoppt. Sie geritt mehrfach in den Gegenverkehr.

(red) Eine 51-jährige Fahrerin eines dunkelgrauen Peugeot 205 mit französischem Kennzeichen fuhr am Sonntag um 21:45 Uhr von Lauterbach in Fahrtrichtung Völklingen mit 30 bis 40 Stundenkilometer. Zeugen sagten aus, dass die Frau mehrfach mit der gesamten Fahrzeugbreite in den Gegenverkehr gekommen sei. Die Frau konnte schließlich an einer Tankstelle angehalten und kontrolliert werden. Die Frau hatte 1,9 Promille. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.