Nicht vorhandene Ware „verkauft“ : Polizei beendet betrügerische Internet-Aktivitäten

Völklingen/Saarlouis Betrug in 120 Fällen, 7000 Euro Schaden.

„Gewerbsmäßige Warenbetrügereien“ lautet der Vorwurf der Polizei an einen 21- und einen 18-Jährigen aus Saarlouis sowie an eine 19- und eine 18-Jährige aus Völklingen. „Die Beschuldigten hatten über ein Online-Verkaufsportal Markenschuhe und Marken-Kleidungsartikel angeboten. Nachdem die Geldzahlungen über PayPal-Konten erlangt wurden, blieb eine Lieferung der Ware jedoch aus, da diese zumeist auch nicht vorhanden war“, so der Polizeibericht. Die Kriminaldienste aus Völklingen und Saarlouis beendeten das Treiben und stellten bei Durchsuchungen tatrelevante Smartphones und Laptops sicher, zudem als Zufallsfunde größere Mengen Marihuana und Amphetamine. Bislang können den Tätern über 120 Einzeltaten nachgewiesen werden. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich derzeit auf rund 7000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.