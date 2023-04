Polizeibericht Mysteriöser Sprung in die Saar lässt rätseln

Dramatischer Einsatz: Die Freiwillige Feuerwehr Völklingen suchte am Mittwoch eine vermisste Person in der Saar, ohne sie jedoch zu finden. Passanten hatten um 11.18 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass im Bereich der Staustufe in Burbach ein Mensch in den Fluss gesprungen sei. Weitere Anrufer gaben an, jemand in der Saar treiben zu sehen. Sofort machten sich die Saarbrücker Berufsfeuerwehr und die Feuerwehr Völklingen auf den Weg, die Polizei teilte dann mit, man sehe, im Unterlauf der Scheuse, Kleidungsstücke in der Saar treibend. Die Berufsfeuerwehr, deren Zuständigkeit in Burbach endet, übergab den Einsatz daraufhin an die Feuerwehrleute aus Völklingen und empfahl, den Unterlauf mit einem Motorboot abzusuchen.