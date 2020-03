Umwelt-Straftat bei Ludweiler : Weitere illegale Altreifendeponie

Eine weitere illegale Altreifen-Beseitigung im Warndt beschäftigt die Polizeiinspektion Völklingen (Symbolbild). Foto: dpa/Wolfgang Thieme

Ludweiler (red) Eine weitere illegale Altreifen-Entsorgung beschäftigt die Völklinger Polizei. Sie vermutet einen Zusammenhang zwischen dem am Wochenende entdeckten Delikt an der L 276 bei Ludweiler und dem Fundort an der Strecke zum Warndtweiher (L 279) (wir berichteten).



Von red

Auf der Strecke von der Firma Jacob bis zum ersten Waldparkplatz wurden im neuen Fall links und rechts der Straße sowie auf dem Waldparkplatz rund 100 Altreifen hinterlassen. Offenbar hat jemand die Reifen während der Fahrt von einer Ladefläche geworfen. An beiden Fundorten haftete an den Reifen silberne oder weiße Farbe. Teilweise waren die ausrangierten Pneus mit weißem Malerkreppband beklebt, auf dem die Reifengröße notiert war. Auf das illegale Ablagern von Altreifen stehen Geldbußen bis 2500 Euro.