Diebstahl in Wehrden : Unbekannter klaut Motorroller

(red) Die Polizei in Völklingen fahndet nach einem Dieb, der zwischen Sonntag und Montag, 6. und 7. Juni, einen Motorroller entwendet hat. Der Roller der Marke Piaggio war zu dieser Zeit vor der Kulturhalle in der Straße zur Turnhalle in Völklingen-Wehrden geparkt. Der Eigentümer hat laut Polizei den Diebstahl am Montag um 17 Uhr festgestellt.