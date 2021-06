Schwerer Unfall : Motorrad rast auf Autobahn 620 ins Heck eines Autos

Völklingen Ein 36 Jahre alter Motorrad-Fahrer wurde bei einem Autobahn-Unfall auf die Überholspur geschleudert.

Bei einem Unfall am Dienstag, 1. Juni, um 19 Uhr auf der Autobahn 620 in Höhe der Anschluss-Stelle Völklingen-Wehrden ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, musste in Fahrtrichtung Saarlouis ein 31-Jähriger aus Merzig sein Auto verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Der Motorradfahrer aus Wadgassen fuhr aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit und zu geringem Sicherheitsabstandins Heck des Autos. Der 36-Jährige wurde vom Motorrad geschleudert und blieb auf der Überholspur liegen. Das Zweirad wurde in ein Auto geschleudert, das auf der Überholspur fuhr. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer musste eine Vollbremsung hinlegen, um eine Kollision zu verhindern, erklärt die Polizei.