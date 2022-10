Quartiersmanager soll „Neue City Ost“ managen : Ein Archäologiepark für die „Neue City Ost“

Die Teilbereiche der "Neuen City Ost" in Saarbrücken, die viel größer ist als der Osthafen. Viele Gewerbegebiete gehören dazu. Foto: MESS Landeshauptstadt Saarbrücken/MESS

Saarbrücken Saarbrücken bekommt im Osten einen völlig neuen Stadtbezirk. Die Pläne sind weit fortgeschritten. Widerspruch fand eine Unterführung bei den Bürgern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Silvia Buss

Die Stadtverwaltung ist mit ihren Überlegungen zur künftigen Nutzung des Saarbrücker Ostens wieder einen Schritt weiter gekommen. Am Freitag stellte sie zusammen mit dem beauftragten Kaiserslauterer Planungsbüro MESS bei einer Informationsveranstaltung im East Side Fab am Eschberger Weg das nun weitgehend abgeschlossene Integrierte Entwicklungskonzept (ISEK) „Neue City Ost“ vor, das im Dezember vom Stadtrat beschlossen werden soll. Die Erstellung eines solchen Konzepts sei notwendige Voraussetzung, um für die Entwicklung des Gebiets Städtebauförderung zu erhalten, wie Oberbürgermeister Conrad, der sich wegen einer Covid-Infektion, per Video zuschalten ließ, betonte. Städtebauförderung bedeute die Chance, „aus einem Euro städtisches Geld drei Euro zu machen“, durch Zuschüsse von Bund und Land, so der OB weiter.

Das ISEK „Neue City Ost“ und das Gebiet, das damit gemeint ist, war bereits bei einer Bürgerbeteiligungs-Veranstaltung im Februar vorgestellt worden. Neben dem Osthafen, dem Freizeithafen, dem Altarm mit der Kreativszene am Sektor Heimat, einem Teil der Daarler Wiesen und dem Möbel-Martin-Gelände umfasst es mehrere Gewerbegebiete. Es handelt sich um die Gewerbegebiete an der Straße Römerstadt, an der Brebacher Landstraße bis Höhe Polizeiinspektion und nördlich der Mainzerstraße bis zur Bahnlinie am unteren Eschberg, wo auch die neue Saarbahntrasse zum Saarbasar entstehen wird, sowie um einen Teil des Gewerbegebiets westlich des Ostspangenzubringers.

Was hat sich nun im Entwicklungskonzept seit Februar getan? Insgesamt haben die Planer an dem bisher bestehendem Konzept Feinarbeit geleistet und 15 Einzelprojekte bestimmt und ausgearbeitet, die Bebauung, Erschließung (Straßen, Mobilität/Umweltverbund), Kreativwirtschaft, kulturelles Erbe, Freiräume, Freizeitnutzung und Natur sowie Wasserraum betreffen.

Aus der Bürgerbeteiligung habe man wichtige Anregungen zum römischen Erbe mitgenommen, sagte Dr. Henning Stepper vom Planungsbüro MESS, der die Arbeitsergebnisse vorstellte. So wollen die Planer nun die archäologischen Funde zum Römerkastell, die zwischen Möbel Martin und Silodom quasi versteckt am Ende einer Sackgasse liegen, „aus der zweiten Reihe“ holen, um die „Wurzeln der Stadt erlebbar zu machen“. Schon im nächsten Jahr, so der Plan, könnte man loslegen, um ein Gesamtkonzept zu erstellen, dass die Funde zu einem „Archäologiepark“ aufwertet und mit weiteren Teilen des Erbes aus der Römerzeit wie dem Mithras-Heiligtum am Halberg verbinden. Auch dazu soll unter anderem eine etwa 30 Meter lange Bahnunterführung gut sein, die den Bereich der Kreativszene /Sektor Heimat laut ISEK künftig mit der Brebacher Landstraße verbindet. Die Unterführung war übrigens die einzige von den 15 geplanten Einzelmaßnamen des ISEK, die in der Veranstaltung auf Kritik stieß. Unterführungen würden immer verdrecken, seien teuer, außerdem wohne dort, am Silo und am anderen Ausgang an der Brebacher Landstraße, ja niemand, begründete ein Zuhörer seine Ablehnung des Vorhabens. „Wohnen“ und die Kombination von „Wohnen und Arbeiten“ wie in der vorigen Veranstaltung von Bürgern gefordert, war in dieser Veranstaltung zwar kaum Thema, ist aber im Bereich Brebacher Landstraße laut ISEK für die Zukunft vorgesehen. Dort befindet sich aktuell ein völlig verwinkeltes, ungeordnetes Gewerbegebiet: Tierbedarfshandel, Schwulen-Großsauna, bordellartige Betriebe, ein bosnischer Kulturverein und eine Moschee. ISEK will die Bebauung völlig neu ordnen. Wunschziel ist, dass dort größere und höhere Blocks mit klarer Kante gebaut werden, in denen Gründer (Startups) Arbeiten, Wohnen und Leben miteinander verbinden können, aber es sollen sich auch auch Bürohäuser für Dienstleister, Hotels und Handwerk ansiedeln. „NeuStart – der Zukunftsraum Brebacher Landstraße“ haben die Planer dieses Teilprojekt genannt.

Zur Realisierung braucht es aber Investoren. Die zusätzliche Hürde: Die vielen, verwinkelten und kleinen Grundstücke haben verschiedene Eigentümer. Mit zwei Eigentümern, die bereit seien, zu investieren, also zu bauen, und dafür sogar Grundstücke hinzuzukaufen, sei man schon im Gespräch, hieß es von Seiten der Stadt an diesem Abend. Weitere neue Details, die an diesem Abend vorgestellt wurden, waren etwa die mögliche Schaffung eines „Skulpturenparks“, mit dem man die westlich des Ostspangenzubringers gelegene Grünanlage zum grünen Stadtentrée aufwerten will.