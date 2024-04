Personalmangel in Kindergärten Völklinger Eltern verfassen KiTa-Brandbrief

Nathalie Kagerah, Vorsitzende des Landeselternausschusses und selbst Mutter eines Kindes in der KiTa Haydnstraße, sieht die Ursache des Personalmangels vor allem bei der Stadt Völklingen. So sei die Stadt als Arbeitgeber nicht familienfreundlich genug, um auch für Einsteiger in den Erzieherberuf ausreichend attraktiv zu sein. Auch gäbe es keine Teilzeitstellen bei der Stadt Völklingen in der Kinderbetreuung. In dem Brandbrief geht die Formulierung sogar so weit, dass die Fähigkeit der Verantwortlichen bezweifelt wird. Er schließt mit „Der aktuelle Zustand ist allerdings nicht mit starren Planstellenmodellen und minimaler Flexibilität des Trägers zu lösen, weshalb wir zusätzlich generell die Eignung des Fachdienstes in Frage stellen und den Übergang der städtischen KiTas zu einem anderen Träger befürworten.“