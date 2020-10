Porträt von Patrick Oehl aus Wadgassen : Er ist fasziniert von heißem Stahl

Völklingen Der Wadgasser Patric Oehl sorgt dafür, dass die neue Saarstahl-Stranggießanlage in Völklingen rund läuft.

Im Leitstand des Stahlwerks ist es dagegen angenehm kühl: Hier ist der Arbeitsplatz von Patric Oehl aus Wadgassen. Der 40-Jährige überwacht an 15 Monitoren, dass die Anlage reibungslos läuft. Vor 20 Jahren fing der gelernte Industriemechaniker bei Saarstahl an. Er kennt sich mit allen Stranggießanlagen aus. Fünf sind es insgesamt im Stahlwerk. Mit seiner Erfahrung ist er also der Richtige für den Leitstand.

Wer aber denkt, die Arbeit an den vielen Monitoren sei eintönig, irrt. Oehl findet, dass der Job sehr vielseitig ist. Er kontrolliert zum Beispiel die richtige Temperatur des Stahls und dass die MSR-Technik perfekt funktioniert. Das Kürzel steht für „Mechanical Soft Reduction“. Dirk Deckers, Leiter des Stahlwerks, erklärt das so: Der heiße Stahl wird hier so zusammengedrückt und dadurch die Beschaffenheit optimiert, dass ein noch hochwertigeres Produkt am Ende dabei herauskommt. 100 Tonnen Kraft wirken dabei auf den Stahlstrang, erklärt Gießbetrieb-Leiter Gerhard Ney. Mit dieser Anlage für die sogenannten Stahlknüppel sei Saarstahl weltweit führend. 100 Millionen Euro hat sie gekostet, 170 Tonnen Stahl können hier pro Stunde vor allem für Kunden der Automobilindustrie und des Maschinenbaus produziert werden. Und Oehl ist mit seinen Kollegen im Leitstand verantwortlich, dass hier alles rund läuft, und wenn nicht, rechtzeitig einzugreifen. Was ihm an seinem Job besonders gefällt: „Die Chefs haben Vertrauen in uns.“