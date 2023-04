Autoscooter & Co. Osterkirmes erstmals auf drei Plätzten

Völklingen (bub) Am Sonntag endete in Völklingen die traditionelle Osterkirmes. 14 Tage konnten sich die Besucher auf zahlreiche Attraktionen für jede Altersklasse freuen. Autoscooter für Groß und Klein, verschiedenste Fahrgeschäfte wie zum Beispiel die Tarantella, Ballwerfen, Kirmeseis, Lebkuchenherzen oder gebrannte Mandeln luden zum Verweilen ein. Da sich diesmal besonders viele Schausteller und Fahrgeschäfte angemeldet hatten, wurde die Kirmes in diesem Jahr erstmals auf gleich drei Plätzen ausgerichtet: auf dem Rathausplatz, dem Otto-Hemmer-Platz und teilweise auf dem Hindenburgplatz.