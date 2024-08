Kommunalpolitik Völklinger Brandmauer hält – aber nicht ohne Überraschungen

Zwei Sitzungsunterbrechungen, zwei Wahlgänge, ein Schachzug und ein kurioser Wahlgang um das Ehrenamt des zweiten Ortsvorstehers, den es nun noch gar nicht gibt. So könnte man in aller Kürze die konstituierende Sitzung des Völklinger Ortsrates am Dienstagabend im Völklinger Rathaus beschreiben.