Ortsrat Ludweiler : Pläne für neues Wohngebiet am Ludweiler Ortsrand

VÖLKLINGEN Eine neue Wohnsiedlung mit zirka 30 Wohnungen, davon die meisten in Einzel- und Doppelhäusern, sollen am Ortsrand des Völklinger Stadtteils Ludweiler entstehen. Das Gelände ist an der Werbelner Straße, wo das inzwischen insolvente Bauunternehmen Mann ansässig war.

Von Andreas Lang

Eigentlich sei der Boden noch als Gewerbefläche deklariert, hieß es kürzlich bei der Sitzung des Ortsrates. Weil jedoch das Wohngebiet Bollenberg so nah an die verbliebene Gewerbeflächeninsel gerückt ist, soll diese im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens in ein Wohngebiet umgewidmet werden. Was den Ratsmitgliedern gelegen käme: So wäre auszuschließen, dass Lärm von Firmen die Ruhe im Gebiet störe. Und so gesehen wäre der Verwaltung auch die Zustimmung des Ortsrates sicher gewesen. Wären da nicht die Interessen der Eigentümer weniger Kleingrundstücke zwischen Baugebiet und Werbelner Straße. Auf diesen Parzellen befinden sich 20 schützenswerte Bäume, die der zu bauenden Wohnsiedlung als kleiner Grüngürtel dienen soll.