Kommunalpolitik Beim Ortsvorsteher waren sich alle einig

Jetzt sind alle Großrosseler Ortsvorsteher gewählt. Am vergangenen Donnerstag waren es bereits vier: Manfred Schuler (CDU) im Gemeindebezirk Großrosseln, Michael Wagner (SPD) in Dorf im Warndt, Jana Hector (CDU) in Naßweiler und Yannik Mikola (CDU) in Karlsbrunn. Am Montag folgten dann in Emmersweiler Patrick Ziegler (CDU) und eben, in St. Nikolaus, Christian Frey.