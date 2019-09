Konzertreihe : Überraschungsteam jazzt furios in Völklingen

Überraschungsteam jazzt furios in Völklingen

Völklingen Olaf Schönborn präsentiert zum Finale des Hüttenjazz eine komplett andere Mannschaft als angekündigt. Das tat dem Musikgenuss keinen Abbruch.

Der Völklinger Hüttenjazz 2019 war als „Best of“-Jahrgang konzipiert: Dieser hohen Messlatte wurde das Finale am vorigen Freitag gerecht. Auf dem gut besuchten Zimmerplatz am Weltkulturerbe ließ sich am Abend bei hochsommerlichen Temperaturen das Olaf Schönborn Quartett hören. Schönborn erschien freilich nicht mit den angekündigten Musikern, sondern mit einer anderen Mannschaft. Doch ist derlei nichts Ungewöhnliches, und das Team des „Best of“-Stars Schönborn ließ kaum Wünsche offen. Bei seiner ersten Ansage outete Schönborn sich dem Hüttenjazz-Auditorium als Fan von Cannonball Adderley und widmete den Abend diesem großen US-Saxofonisten der 1950er- und 1960er-Jahre.