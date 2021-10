Fußball-Oberliga : Röchling hat in diesem Jahr nur noch Endspiele

Kevin Saks schien mit Röchling Völklingen die Hürde Diefflen schon übersprungen zu haben, kassierte aber doch noch den Ausgleich. Foto: Altmaier Foto: Oliver Altmaier

VÖLKLINGEN Zum Abschluss der Derby-Woche empfängt Oberligist Völklingen Angstgegner Wiesbach. Ärgerliche Punkteteilung in Diefflen.

Acht Spiele müssen die Fußballer des SV Röchling Völklingen in der Oberliga-Südstaffel in diesem Jahr noch absolvieren. Es sind „alles Endspiele“, wie SVR-Trainer Tim Schwartz angesichts der aktuellen Tabellenkonstellation sagt. Mit 17 Punkten aus 14 Spielen liegen die Hüttenstädter auf dem achten Platz. Das Ziel, einen Platz unter den ersten Sechs und damit die Aufstiegsrunde zu erreichen, ist zwei Zähler entfernt – weil Völklingen am Mittwoch mit dem 1:1 (1:0) beim FV Diefflen zwei wichtige Punkte auf den letzten Drücker noch einbüßte.

Im Lokalduell im Dillinger Stadtteil lag der SVR bis in die Nachspielzeit hinein auf Kurs zum zweiten Derbysieg hintereinander, nachdem die Völklinger am Sonntag zuvor einen 2:1-Erfolg gegen den FSV Jägersburg gefeiert hatten. Durch einen Treffer von Verteidiger Georgios Lagonidis, der eine Ecke von Fabian Scheffer einköpfte (13. Minute), führte Röchling lange mit 1:0 und hatte dank einer starken Elfmeter-Parade von Torwart Benjamin Sorg gegen Diefflens Kapitän Arthur Mielczarek die scheinbar kniffligste Szene bereits überstanden (88.). Dann aber fiel der Ball in der 92. Minute am Strafraum-Rand Michael Fritsch vor die Füße – und der eingewechselte Routinier raubte den Gästen mit seinem Schuss zum 1:1 doch noch die sicher geglaubten Zähler.

„Wir haben gut angefangen, defensiv sehr sicher gestanden, uns immer wieder Chancen erspielt und verdient 1:0 geführt. Danach verpassen wir es einfach, das mögliche zweite Tor nachzulegen“, haderte SVR-Trainer Schwartz über die vertane Chance, weiteren Boden im Tableau gutzumachen. Nach einer halben Stunde hätte Alexander Schmieden bei seiner Großchance ebenso erhöhen können wie nach der Pause Fabian Scheffer (80.). „Wir hatten in meinen Augen insgesamt die besseren Chancen. Auch wenn das 1:1 aufgrund der starken Dieffler Druckphase zwischen der 60. und 80. Minute nicht ganz unverdient war, tut es schon sehr weh, diese zwei wichtigen Punkte so spät abgegeben zu haben“, befand Schwartz.