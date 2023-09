Oberbürgermeisterwahl Völklingen OB-Wahl in Völklingen: Christof Sellen wirft Hut in den Ring

Im kommenden Jahr stehen in Völklingen die Oberbürgermeisterwahl an. Der erste Kandidat hat nun seinen Hut in den Ring geworfen: Die Völklinger CDU hat in ihrer Mitgliederversammlung Bürgermeister Christof Sellen als ihren Kandidaten nominiert. „Aufgrund seiner Erfahrungen als bislang noch zweiter Mann im Rathaus hat Sellen auch sehr konkrete Ziele für seine Amtszeit: ‚Ich setze mich leidenschaftlich für ein liebens- und lebenswertes Völklingen ein. Dazu brauchen wir in Völklingen endlich ein gepflegtes Stadtbild, eine unkomplizierte, aktive Wirtschaftsförderung, die die Attraktivität der Stadt für Unternehmer wieder steigert und ein bürgerfreundliches, digitales Rathaus, das Behördengänge auch ganz leicht online erlaubt’“, heißt es in der Pressemitteilung der CDU.