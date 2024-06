Überraschung bei Oberbürgermeister-Wahl SPD-Amtsinhaberin in Völklingen nur auf Platz 2 – Stichwahl kommt

Wie beim letzten Mal, so wird es auch diesmal wieder eine Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters in Völklingen geben – sogar zwischen den selben Personen. Allerdings unter umgekehrten Vorzeichen: Recht deutlich ist Ortsvorsteher Stephan Tautz (Wir Bürger Völklingen) beim ersten Wahldurchgang am Sonntag, 9. Juni, als Sieger durchs Ziel gegangen, gefolgt von Amtsinhaberin Christiane Blatt (SPD). Für Bürgermeister Christof Sellen (CDU) reichte es nicht in die Stichwahl. Der parteilose Reinhold Adams knackte fast die Zehn-Prozent-Marke.