Oberbürgermeister-Wahl in Völklingen 400 Völklinger bei Podiumsdiskussion

Völklingen · Wer hat was zu sagen? In der Wehrdener Kulturhalle diskutierten die vier Völklinger Oberbürgermeister-Kandidaten auf Einladung von SR3 und Saarbrücker Zeitung. Gewählt wird am 9. Juni.

28.05.2024 , 17:22 Uhr

Podiumsdiskussion mit den Völklinger Oberbürgermeister-Kandidaten am Montagabend in Wehrden , von links: Reinhold Adams (parteilos), Christof Sellen (CDU), die Moderatoren Patrick Wiermer (SR3) und Marco Reuther (SZ), Christiane Blatt (SPD) und Stephan Tautz (Wir Bürger Völklingen). Foto: BeckerBredel