Oberbürgermeister-Stichwahl in Völklingen Auch Adams spricht sich jetzt für Blatt aus

„Nach reiflicher Überlegung bin ich dazu gekommen, doch eine Wahlempfehlung auszusprechen“, erklärte Reinhold Adams, der als parteiloser Kandidat im ersten Durchgang der Oberbürgermeisterwahl in Völklingen auf knapp zehn Prozent der Stimmen gekommen war. Nachdem am Wahlabend klar gewesen war, dass die amtierende Oberbürgermeisterin Christiane Blatt (SPD) und Ortsvorsteher Stephan Tautz (Wir Bürger Völklingen) in die Stichwahl gehen, hatte er noch erklärt, eher keine Wahlempfehlung abgeben wollen. Der Sinneswandel, so Adams, sei auch in Folge von Gesprächen mit mehreren Bürgern gekommen, die ihn darauf angesprochen hätten.