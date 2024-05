Oberbürgermeister-Wahl in Völklingen Kandidaten diskutieren Völklinger Hochwasserschutz

Die erste Frage des Abends der Podiumsdiskussion mit den vier Völklinger Oberbürgermeister-Kandidaten ging direkt ein sehr aktuelles Thema an: Das Hochwasser und wie sich die Stadt in Zukunft effektiv davor schützen kann. Christof Sellen (CDU) begann seine Antwort mit einem Lob und einem Dank an alle Helfer der vergangenen Tage. Danach sprach er die Schutzmaßnahmen an, die man sich schon seit einiger Zeit für den Lauterbach vorgenommen habe. Allerdings sei dort bisher noch nichts umgesetzt worden, da die französischen Partner, die bei den Planungen mit im Boot sitzen, zu lange nicht reagiert hätten. Daher liege es jetzt an der deutschen Seite, zusätzliches Geld in die Hand zu nehmen und – ohne auf die französische Seite zu warten – mit entsprechenden Baumaßnahmen zu beginnen.