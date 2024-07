Ausstellung in Völklingen Widerstand, neu erzählt

Wer an saarländische Widerstandskämpfer denkt, denkt vor allem an Willi Graf. An Max Braun. Oder Gustav Regler. Doch da waren auch Anna Meier, Julius Schneider, Irene Bernhard oder Theo Meiser. Allesamt überzeugte Antifaschisten, die auf diese oder jene Art aktiven Widerstand gegen das Nazi-Regime leisteten, den Krieg trotz Verfolgung überlebten und sich anschließend im saarländischen Landesverband der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN/BdA) organisierten und engagierten.