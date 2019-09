Hochwasserschutz : EVS investiert Millionen Euro in Völklingen

Völklingen Entsorgungszweckverband nimmt neues Regenüberlaufbecken am Stadtpark in Betrieb. Die Kosten liegen bei drei Millionen Euro.

Der Entsorgungsverband Saar (EVS) hat am Rande des Völklinger Stadtparks parallel zur Stadionstraße ein Regenüberlaufbecken errichtet. Bauzeit war von Oktober 2016 bis November 2018. Danach wurde noch das Umfeld begrünt. „Diese Maßnahme kostet drei Millionen Euro“, sagte EVS-Geschäftführer Georg Jungmann am Mittwochnachmittag während der symbolischen Inbetriebnahme der Anlage. Nur die oberirdischen Be- und Entlüftungsrohre lassen erahnen, dass hier viel Geld verbaut wurde. Das Betonbecken liegt unter der Erde und hat ein Stauvolumen von 2000 Kubikmeter. Bei Starkregen, erläuterte EVS-Bereichsleiter Bertram Leblang, sei es in einer Viertelstunde gefüllt.