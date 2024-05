Mit schwarzer Sprühfarbe Neuer Panzer-Blitzer in Völklingen am ersten Einsatztag beschädigt

Die Stadt Völklingen hat sich einen Blitzer-Anhänger gekauft, im Volksmund „Panzerblitzer“ genannt. Der erste Testeinsatz des frisch gelieferten Anhängers war am vorigen Montag in der Püttlinger Straße, wo auch ein paar Fahrzeuge von ihm „geblitzt“ wurden, deren Fahrer zu schnell unterwegs waren. Doch lange konnte der Panzerblitzer seinen Dienst nicht versehen: Am Montagabend stand er noch unversehrt am Straßenrad, vermutlich in der Nacht wurde er mit schwarzer Sprühfarbe großflächig beschädigt. Das „Fenster“, hinter dem die eigentliche Kamera verborgen ist, wurde komplett eingeschwärzt. Darunter schrieb der Täter einen sehr rüden, ordinären Ausdruck für das weibliche Geschlechtsorgan – dabei heißt es doch „der Blitzer“ und nicht „die Blitzter“.