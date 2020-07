Jörg Schmitt, Schreinermeister und Arbeitspädagoge (rechts), unterstützt M. in der Werkstatt in Völklingen bei Schreinerarbeiten. M. gefällt die Arbeit in dem Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekt „Inteqra“ von SOS Kinderdorf und Jobcenter. Foto: BeckerBredel