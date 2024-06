Gemeinsam an einem Strang ziehen Neuer Integratiosnbeierat kann loslegen

So ein klein wenig überrascht wirkte Hasan Baspinar schon, als er, gerade erst zum Vorsitzenden des neuen Völklinger Integrationsbeirats gewählt, bereits nach vorne gebeten wurde, um den Rest der Sitzung zu leiten – noch hier und da assistiert von Oberbürgermeisterin Christiane Blatt, die bis dahin den Sitzungsvorsitz innegehabt hatte. Am Donnerstagnachmittag war der am 7. April gewählte Beirat zu seiner ersten und somit konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Der Beirat hat eine beratende Funktion gegenüber dem Stadtrat, organisiert aber auch selbst Veranstaltungen oder bietet Beratungen an.