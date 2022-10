Völklingen : Neuer Herzspezialist für SHG-Kliniken in Völklingen

Völklingen Die Herz-Thorax-Chirurgie und das Herzzentrum Saar der SHG-Kliniken Völklingen haben mit Kavous Hakim-Meibodi einen neuen Chefarzt. Mit etwa 4000 Operationen gehört der 58-Jährige zu den erfahrenen Spezialisten seines Fachs, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums.

Vor seinem Engagement in Völklingen war der gebürtige Göttinger für mehr als zehn Jahre Stellvertretender Ärztlicher Direktor und Leitender Oberarzt der Klinik für Thorax- und Kardiovaskular-Chirurgie am Herz- und Diabeteszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen in Bad Oeynhausen. Hakim-Meibodi habe während seiner Zeit dort die Morbiditäts- und Mortalitätsrate durch hohe medizinische Standards und außerordentliche Qualität in der Patientenbehandlung weit unter den Durchschnitt senken können. Zudem habe er stetig neue herzchirurgische Operationstechniken einführen können.