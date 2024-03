Briefwahl hat begonnen Neue Gesichter im Integrationsbeirat

Das Ende der öffentlichen Sitzung des Völklinger Integrationsbeirates, am Donnerstagabend im Neuen Rathaus, blieb nicht ohne Emotionen – und durfte sie auch haben, denn es war die letzte Sitzung unter Leitung der bisherigen Vorsitzenden Kiymet Kirtas (Interview: hier). Sie wird, nach zehn Jahren in dem Ehrenamt, bei der kommenden Wahl zum Integrationsbeirat aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antreten. Man spürte jedenfalls deutlich, dass die 51-jährige Völklingerin, die als 13-Jährige aus der Türkei nach Deutschland gekommen war, viel Herzblut in ihr Ehrenamt gesteckt hatte, wofür ihr die anderen Beiratsmitglieder sowie Oberbürgermeisterin Christiane Blatt und andere Verwaltungsmitglieder hohe Anerkennung zollten.