Bebauungsplan wird aufgestellt : Neuansiedlung in Völklingen nimmt erste Hürde

Völklingen Die Dietz AG, ein Immobilieninvestor aus dem hessischen Bensheim, will im Gewerbepark Ost in Völklingen-Fürstenhausen ein Logistikzentrum bauen. Die neuen Hallen sollen an einen Logistikdienstleister vermietet werden.

