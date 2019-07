Konstituierende Sitzung des Stadtrats in Völklingen : Neu gewählter Rat tagt in Völklingen

Neu gewählter Rat tagt in Völklingen

Völklingen Der Völklinger Stadtrat trifft sich am Donnerstag zu seiner konstituierenden Sitzung. Bei der Kommunalwahl im Mai haben CDU und SPD kräftig Federn lassen müssen. Ihre Fraktionen sind auf 10 und 13 Sitze geschrumpft, die SPD ist die stärkste Fraktion.

Auf Anhieb holte die Vereinigung „Wir Bürger“ um den früheren Oberbürgermeister-Kandidaten Stephan Tautz 20 Prozent der Stimmen und zieht mit neun Vertretern erstmals in den Stadtrat ein. Außerdem sind die AfD mit vier Sitzen, Linke und Grüne mit je drei Sitzen vertreten. FDP, Freie Wähler und „Gemeinsam für Völklingen“ schicken jeweils einen Stadtverordneten. Eine feste Koalition soll es wie in der vergangenen Legislaturperiode nicht geben, so sind auch künftig wechselnde Mehrheiten möglich.