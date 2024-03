Keine lange Freude an Fahrradstation Unbekannte stehlen Fahrrad-Service-Station

Das Ergebnis des Experimentes dürfte in Völklingen nicht gut ankommen, denn „angenommen“ wurde die Station sehr schnell – von Randalierern und Dieben. Wie am heutigen Montag, 25. März, bekannt wurde, ist die Station spätestens am Donnerstag, 21. März und somit nur rund zwei Wochen nach dem Aufstellen gestohlen worden. Und bereits vorher war Station beschädigt worden, weshalb deren Tür noch vor dem Diebstah abmontiert und zum Völklinger Bauhof gebracht worden war, schilderte Oliver Clanget, der stellvertretende Leiter des Ermittlungs- und Servicedienstes der Polizeiinspektion (PI) Völklingen. Die Diebe ließen also die türlose Servicestation mitgehen. Bei dem Diebstahl selbst könnte den Tätern hingegen das Glück unter die Arme gegriffen haben. Die Station war nämlich durch vier Edelstahlschrauben im Boden verankert. Womöglich passte da zum Abmontieren einer der Maulschlüssel, die zum Reparaturwerkzeug der Service-Station gehörten.