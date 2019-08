Serie Menschen im Regionalverband : Schönheitskönigin siegt einfach weiter

Völklingen Natascha Kleinbauer (41) aus Völklingen machte bei vielen Wettbewerben eine gute Figur. Jetzt ist sie Mistress Saarland.

Natascha, verheiratet, zwei Kinder, ist deutlich älter. Dennoch wurde die 41-Jährige in diesem Jahr die neue Mistress Saarland. „Das war schon verrückt. Ich hatte gar nicht damit gerechnet. Im Prinzip war es ja nur eine Erinnerung an die alten Zeiten“, sagt die Angestellte eines Völklinger Baumarktes.

Hinzu kamen viele Titel außerhalb des Saarlandes, wie zum Beispiel in Bayern. Natascha zählte auch zu einer Auswahl der schönsten Frauen Deutschlands, die unser Land in der ganzen Welt bei verschiedenen Anlässen vertraten.

Der vorerst letzte große Auftritt der 41-Jährigen war die Wahl zur Mistress Deutschland im vergangenen Juli in Magdeburg. „Die genaue Platzierung weiß ich gar nicht. Ich bin jedenfalls nicht unter die ersten Drei gekommen, dort waren die ganz Jungen, die noch keine 30 Jahre alt sind. Aber das war nicht schlimm. Ich habe mit meiner Familie vier tolle Tage in Magdeburg verbracht, das war der eigentliche Höhepunkt der Tour“, sagt Natascha Kleinbauer.

Doch wie schafft sie es, mit 41 Jahren und zwei Kindern noch so eine Figur und Fitness zu haben. „Ich liebe Fast Food in allen Variationen“, sagt die Mistress Saarland und fängt an zu lachen. „Das stimmt wirklich. Ich könnte das täglich essen. Der Grund für meine Form ist aber Zumba. Ich mache das dreimal pro Woche je eineinhalb Stunden lang. Es gibt auch Zumba-Feste, da tanzen wir drei Stunden am Stück. Bei so viel Sport ist es schwierig zuzunehmen.“