34-Jähriger von drei Männern attackiert Schwerer Messerangriff in Spielcasino in Großrosseln

Gefährliche Körperverletzung in einem Spielcasino im Großrosseler Ortsteil Nassweiler nahe der französischen Grenze: Wie die Polizei mitteilt, wurde dort am Montag, 11. März, gegen 20.45 Uhr ein 34-jähriger Mann mit Wohnsitz in Frankreich von drei bislang unbekannten männlichen Tätern angegriffen. Er erlitt Stichverletzungen am Rücken und am Fuß.