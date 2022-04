Nachhaltigkeit : Erster Preis für Stadtwerke Völklingen

Preisverleihung ZfK-Leserpreis in der Kategorie Mobilität für die Stadtwerke Völklingen, vertreten durch Geschäftsführer Julian Wollscheidt (rechts) und Projektleiter Sascha Bös. Foto: Stephan Goerlich / WEIMER MEDIA/Stephan Goerlich

Völklingen Nachhaltigkeits-Preis Mobilität der „Zeitung für kommunale Wirtschaft“ auch dank der neuen E-Busse.

Es hat geklappt: Eifrig hatten die Stadtwerke Völklingen für ihr Engagement in Sachen Elektro-Mobilität getrommelt und sich damit für den „Nachhaltigkeits-Preis“ der „Zeitung für kommunale Wirtschaft“ (ZfK) beworben – und nun haben die Werke den ersten Platz in des „Leser-Preises“ in der Kategorie „Mobilität“ gewonnen. Die ZfK verleiht in jeder Kategorie einen Redaktionspreis – wie es der Name sagt von den Redaktionsmitgliedern vergeben – und einen Leserpreis, dessen Sieger zu 40 Prozent aus einer redaktionellen Bewertung, zu 60 Prozent aus einer Leser-Onlineabstimmung hervorgehen.

Julian Wollscheidt, Geschäftsführe der Stadtwerke Völklingen Holding, nahm die goldene Plakette für das Mobilitätskonzept „Volle Ladung: Nachhaltige Mobilität für alle“ entgegen, überreicht wurde sie im Rahmen des Ludwig-Erhard-Gipfels im Gut Kaltenbrunn in Gmund am Tegernsee, ein Treffen von Vertretern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien, veranstaltet von der „Weimer Media Group“, ein auf Wirtschaft und Politik spezialisierter Verlag. Wollscheidt: „Ich freue mich, dass so viele für uns abgestimmt haben und damit anerkennen, was wir in Sachen nachhaltige Mobilität fürs Saarland auf die Beine gestellt habe.“

Das Besondere an dem preisgekrönten Mobilitätskonzept sei der ganzheitliche Ansatz, zudem das Realisieren aus eigenen Mitteln und mit Partnern aus der Region. Der Kern des Projekts ist die Elektrifizierung der Völklinger Busflotte: Seit März fahren dort die ersten beiden E-Busse im Saarland (erst gestern berichteten wir von einer Probefahrt), bis 2031 soll die ganze Flotte der Verkehrstochter VVB elektrisch unterwegs sein. Die Stadtwerke Völklingen seien zudem der drittgrößte Anbieter von Ladesäulen in der Region. Und bereits die Hälfte der betriebseigenen Pkw seien elektrisch unterwegs, letztlich solle es ein kompletter E-Fuhrpark werden.Auch gebe es für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Zuschuss für den privaten Umstieg aufs E-Auto. Für Privat- und Gewerbekunden gibt es All-inclusive-Angebote mit Wallbox (Aufladestation fürs E-Auto) und Installation. Zudem investiere man weiter in Photovoltaikanlagen.