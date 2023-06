City-Management In Völklingen gibt’s immer Gesprächsstoff

In diesem Sinne „verzaubert“ werden die Besucher nicht immer: Zur ersten offiziellen Sprechstunde im Büro der neuen Völklinger City-Managerin Karin Telke war am Donnerstag auch Zauberer Markus Lenzen zu Gast. Seit der Feierstunde zur Eröffnung etwa zwei Wochen zuvor gab es auch noch ein paar Änderungen: Im hinteren Bereich in dem ehemaligen Ladenlokal in der Rathausstraße 26 gibt es jetzt die Möglichkeit, die geplanten Workshops auszurichten. Und nahe des Eingangs führt eine Tür in ein kleines Lounge-Räumchen mit Sesseln, das zum Beispiel Platz für vertrauliche Gespräche in kleiner Runde bietet.