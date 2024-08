Thema Psyche Mit Rad und Tat gegen Vorurteile

Die fünf Radler, die am Montagmittag mit ihren Tandems vor dem Neuen Rathaus in Völklingen Station machen, wohnen nicht gerade um die Ecke. Sie leben in Mainz, Hessen, Freiburg und Berlin. Als Teilnehmer der „Mut-Tour“ werben sie für mehr Offenheit im Umgang mit psychischen Erkrankungen. Mitte August startete das Quintett in Mainz zu seiner zehntägigen Reise, nach 470 Kilometern wird es das Ziel in Koblenz erreichen.