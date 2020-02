Schärferes Spielhallengesetz : Müssen bald viele Spielhallen schließen?

Eine Frau spielt an einem Automaten in einer Spielhalle. Der Landtag hat das Spielhallengesetz verschärft und einigen Betrieben die Konzession verweigert. Die wehren sich dagegen vor Gericht. Foto: dpa/Marijan Murat

Völklingen/Saarbrücken In Völklingen laufen einige Gerichtsverfahren, nachdem das Land den Weiterbetrieb untersagt hat. Grundlage ist schärferes Gesetz.



Von Markus Saeftel

In der Stadt Völklingen könnten bald einige Spielhallen verschwinden. Von den elf Standorten hätten fünf Spielhallen eine eingeschränkte Weiterbetriebserlaubnis, sechs Betrieben habe das Land die Erlaubnis verweigert, teilt Pressesprecher Lars Hüsslein mit. Das war Stand November 2019. Verantwortlich dafür ist eine Änderung des saarländischen Spielhallengesetzes. Es schreibt unter anderem einen Mindestabstand von 500 Metern zwischen zwei Spielhallen vor. 2017 lief eine Übergangsfrist ab, das heißt, alle Betreiber mussten neue Konzessionen beantragen – mit dem oben beschriebenen Ergebnis.

Allerdings hätten alle Betriebe, denen die Behörden die Konzession verweigerte, Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung eingelegt, erklärt Hüsslein. „Bis zu einer rechtskräftigen Gerichtsentscheidung sind sie immer noch geöffnet.“

Die Stadt Völklingen rechnet nun mit deutlich sinkenden Einnahmen aus der Vergnügungssteuer. Flossen 2019 rund 1,75 Millionen Euro in den Haushalt, rechnet der Kämmerer bis 2021 nur noch mit 1,2 Millionen Euro. Der Löwenanteil entfiel 2019 nach Angaben Hüssleins auf die Spielhallen, nur 400 000 Euro auf Geldspielgeräte in Gaststätten. Dort sind nur noch zwei statt drei solcher Geräte zulässig. Die Höhe der Vergnügungssteuer richtet sich nicht nach der Größe der Spielhalle, sondern nach dem Einspielergebnis. Hüsslein: „So kommen in Völklingen für eine Spielhalle zwischen 40 000 und 400 000 Euro zusammen.“

Hat die Stadt ein Konzept, wie sie die Eröffnung von weiteren Spielhallen verhindern will? Generell sind Vergnügungsstätten, wozu auch Spielhallen zählen, in reinen Wohn- und Industriegebieten nicht zulässig, erklärt Hüsslein. In vielen Bebauungsplänen habe die Stadt Vergnügungsstätten ausgeschlossen. Im gesamten Stadtgebiet sei das aber nicht möglich, vor allem in Gewerbegebieten seien Spielhallen zulässig. So gebe es neben der Innenstadt im Gewerbegebiet Saarwiesen viele Spielhallen.

Weil in Grenznähe die Nachfrage, zum Beispiel Wettbüros anzusiedeln, sehr groß ist, habe die Stadt für den Stadtteil Lauterbach einen Bebauungsplan aufgestellt. Schank- und Speisewirtschaften müssten auf Geldspielgeräte verzichten. „Spiel- und Automatenhallen, Nachtlokale, Sportwettannahmestellen, Swinger Clubs etc. sind nicht zulässig“, erläutert Hüsslein. Bordelle fallen nicht unter Vergnügungsstätten, sondern sind „Gewerbebetriebe“. Auch diese habe die Stadt in dem Bebauungsplan ausgeschlossen.

Auch in der Stadt Saarbrücken sinken die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer. Waren es 2017 noch 4,3 Millionen Euro, sank diese Zahl im vergangenen Jahr auf rund 3,3 Millionen Euro, „infolge der Gesetzesänderung über die Mindestabstände zwischen Spielhallen und das Verbot von Doppelkonzessionen“, erklärt die Stadtpressestelle. Auch hier richtet sich die Höhe der Vergnügungssteuer nach dem Einspielergebnis. 35 Spielhallen habe es 2019 in Saarbrücken gegeben.