Wildschwein-Plage in Völklingen Müllabfuhr-Zeit geändert wegen Wildschweinen

Völklingen (red) Nachdem sich Bürger beschwert hatten, dass in Fenne und Fürstenhausen Wildschweine am Vorabend herausgestellte Mülltonnen über Nacht umwerfen, hat der Entsorgungszweckverband Völklingen (EZV) die Abfuhrrouten für Rest- und Biomülltonnen so angepasst, „dass die Abholzeit in den genannten Stadtteilen genauer terminiert werden kann“, teilte die Völklinger Stadtpressestelle mit.

05.05.2024 , 07:01 Uhr

Mag auch Müll. Foto: dpa/Lino Mirgeler