Ludweiler : Müllabfuhr: Entsorger weist auf Verzögerung hin

Völklingen Wegen des Warnstreiks am Mittwoch ist die Müllabfuhr in Völklingen-Ludweiler ausgefallen. Da der Krankenstand beim Entsorgungszweckverband Völklingen (EZV) sehr hoch ist, könne die Leerung nicht nachgeholt werden, teilt die Stadtpressestelle mit.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, am nächsten regulären Abfuhrtermin Bioabfall in Kartons sowie Restmüll in einem Beistellsack neben die Müllgefäße zu legen. Diese sind zum Beispiel erhältlich bei Elektro Kohler, Ludweiler Straße 184, Drogerie Landmann, Moltkestraße 5 und beim Wertstoffhof des EZV im Gewerbepark Ost, Hans-Großwendt-Ring 6.