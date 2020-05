Straßenverkehr : Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Beamte der Polizeiinspektion Völklingen rückten am Sonntagnachmittag zu einer Unfallstelle nach Ludweiler aus (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Puchner

Völklingen-Ludweiler (red) Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Sonntagmittag bei einem Auffahrunfall in der Werbelner Straße erlitten. Die Polizei teilt weiter mit, dass der 55-Jährige aus Frankreich auf seiner Moto Guzzi die L 280 von Ludweiler in Richtung Werbeln unterwegs war.