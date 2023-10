Mordfall Röchling Folge 5 - Die Legende von Carl Theodor „Ich habe ernsthaft geglaubt, es war die Gestapo“ – wie die Legende eines Nazimords viral ging

Hubert Kesternich hat an einigen Dingen in seinem Leben sehr lange festgehalten. Der 79-Jährige lebt seit 1946 in Völklingen. Er ist als Jugendlicher der IG Metall beigetreten und feierte jüngst 65 Jahre Mitgliedschaft. Seit Gründung im Jahr 1968 ist er Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei. Nach einer Lehre im Bergbau arbeitete er 44 Jahre lang in der Völklinger Hütte. Auch nach seiner Verrentung ließ ihn die Hütte nicht los. Der Arbeiter bildete sich weiter, grub sich in Archive ein und schrieb mehrere Bücher über seinen alten Arbeitsplatz.