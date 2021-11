Mondscheinmarkt in Völklingen : Nach Corona-Pause: Mondschein-Bummel im Glanz der Buden

Völklingen Ein Budenstädtchen, das zum Bummeln lockt, gehört zu den Freuden der dunklen Jahreszeit. Der Andrang beim Völklinger Mondscheinmarkt bewies es.

Köstlichkeiten zu genießen oder kleine Geschenke zu kaufen macht in dieser Jahreszeit im Funkeln der Lichter viel Freude. Beides war am Freitag in Völk­lingen möglich. Nach der Absage des Mondscheinmarktes im vergangenen Jahr konnte der Bummel durchs Budenstädtchen in diesem Jahr wieder wie gewohnt stattfinden. Auf dem Gelände rund um die Kirche St. Eligius am Adolph-Kolping-Platz ließen sich Groß und Klein vom Ambiente der stimmungsvoll hergerichteten Verkaufsstände und von den Jahrmarkt-Attraktionen verzaubern.