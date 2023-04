Spektakel Mittelalter zog in Geislauterns Schlosspark ein

„Das Drachenschießen war das Tollste“, sagte Maximilian (6) aus Wehrden am Samstag beim Mittelaltermarkt in Geislautern. Von Spielen für Kinder bis hin zu passender Musik und einer Feuershow sollte der Markt Besuchern aus allen Generationen etwas bieten. Maximilian hatte gerade das Drachenspiel gewonnen und freute sich über einen „Drachenedelstein“: „Den nehme ich an meinem ersten Schultag mit, der wird mir Glück bringen“, erzählte der angehende Abc-Schütze.