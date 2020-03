Gottesdienst : Weltgebetstag 2020 in Heidstock

Heidstock Der Vorbereitungskreis Weltgebetstag (WGT) lädt herzlich ein zu dem diesjährigen ökumenischen Gottesdienst 2020 am Freitag 6. März um 17.30 Uhr in die Evangelischen Erlöserkirche auf dem Heidstock in der Rheinstrasse.



Auch in diesem Jahr versuchen wir, die verschiedenen ökumenischen Gottesdienste im Raum Völklingen zum Weltgebetstag 2020 zu bündeln. Deshalb findet in Völklingen diesseits der Saar nur ein WGT-Gottesdienst statt, und zwar auf dem Heidstock.

Ein Projektchor unter Leitung von Hedwig Conrath wird in diesem Gottesdienst zu hören sein. Der Chor wird begleitet von Lutz Gillmann am Klavier, Birgit Dernbecher spielt Querflöte und Dieter Deutsch spielt Schlagzeug.