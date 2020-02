Fanfarencorps Völklingen : Marching-Band geht mit großen Schritten zum Jubiläum

Völklingen Nach mehreren Fastnachtsumzügen und einer Kappensitzung ist für die Band noch kein Ende in Sicht.

Am fetten Donnerstag begann man mit einer Kappensitzung worauf bis zum Faschingsdienstag insgesamt zwei Nachtumzüge und vier klassische Umzüge folgten, die die Marching-Band nach Wehrden, Wadgassen, Holz, Ludweiler, Dorf im Warndt und schliesslich nach Großrosseln führte. Obwohl das Wetter durchwachsen war, tat es der Stimmung keinen Abbruch.

Der musikalische Ausklang der Fastnachtszeit findet für das Fanfarencorps am 05. April bei dem traditionellen Umzug in Creutzwald/Frankreich statt.

Danach ist keine schöpferische Pause in Sicht, denn bereits am 01. und 02. Mai findet im Schloßpark in Geislautern das 65-jährige Jubiläum des Vereins statt, bei dem viele befreundete Vereine aus nah und fern aufspielen werden. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.