Ambulantes Hospiz St. Michael : Benefizkonzert in der Kulturhalle Wehrden

Wehrden Mit den Einnahmen soll die Arbeit des Ambulanten Hospiz St. Michael in Völklingen unterstützt werden.

Am Samstag, 21. März veranstaltet der Förderverein des Ambulanten Hospiz St. Michael in Völklingen ein Benefizkonzert in der Kulturhalle Wehrden. Für dieses Konzert hat die Völklinger Band MAGIC ihre Teilnahme zugesagt. In der Pause gibt der saarlandweit bekannte Komiker Fidelius (Christoph Lesch) Kostproben seines umfangreichen Programms. Tickets für diesen besonderen Konzertabend gibt es bei Ticket-Regional zum Preis von 8 Euro oder an der Abendkasse.