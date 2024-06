Art-Walk durch Völklingen „Völklingen ist eine gesunde Stadt“

Kleine Figuren auf Stromkästen und Verkehrsschildern, Texte an Hauswänden, die von Völklinger Geschichte und Geschichten erzählen, Poster unter Autobahnbrücken – wer in den vergangenen Tagen und Wochen mit offenen Augen durch die Völklinger Innenstadt gegangen ist, konnte so einige kleine Kunstwerke an den Fassaden der Stadt entdecken.