Menschen im Regionalverband : Mit Anton vermittelt er Liebe zur Natur

VÖLKLINGEN Waldpädagoge Arnulf Staap rettete dem Esel das Leben und bietet viele Aktivitäten für Kinder in Völklingen an.

Tiere, Musik und Theater gehören auch zu den Schwerpunkten seiner Arbeit als Waldpädagoge. Viele Kinder kennen den netten Mann mit dem Vollbart, der im Regionalverband mit Eselskutsche, Jagdhorn und Gitarre unterwegs ist. Der Naturfreund möchte den Nachwuchs zu einem bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt animieren. Am Tag vor dem SZ-Gespräch hat Staap in Riegelsberg mit Kindern Räubertheater gespielt. Und den etwas älteren Jugendlichen konnte er einen Ausflug in den Wald mit Geocaching – einer Schnitzeljagd mit Satellitenunterstützung – schmackhaft machen.

1996 gründete sich der Verein „Maltiz – Naturerfahrung & Waldpädagogik“. Arnulf Staap organisiert die Aktivitäten, seine Ehefrau Astrid Bach-Staap ist Vorsitzende. Der Verein, der der Entfremdung des Menschen von der Natur entgegenwirkt, ist das ganze Jahr aktiv. An Fastnacht geht die Truppe bei Straßenumzügen in Frankreich mit, am Warndt-Weekend herrscht im Waldcamp zwischen Ludweiler und Lauterbach viel Betrieb. Bei der SR 3-Sommeralm ist der Verein ebenfalls aktiv. Ein Dutzend Maltiz-Leute und rund 25 Tiere stellen in Landsweiler-Reden ein Familienprogramm auf die Beine. Und im Dezember zieht es viele Besucher zum Hirtenspiel nach Karlsbrunn. „Ich will für mich und mein Umfeld eine lebenswerte Welt“, sagt Arnulf Staap. Für ihn und seine Vereinsfreunde gilt: Wenn die Besucher glücklich und entspannt sind, dann sind auch ihre Gastgeber zufrieden.